Махачкала, , 17:55 — REGNUM

Президент России Владимир Путин наградил главу Дагестана Владимира Васильева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждена политику «за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ главы государства от 17 июля опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Васильев становился кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Среди его наград также ордена Александра Невского, Мужества, Почета, медаль «За освобождение Крыма и Севастополя» и другие государственные и ведомственные награды.

Напомним, Владимир Васильев был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. Спустя почти год, 9 сентября 2018 года, региональным парламентом он был избран главой республики. Под его руководством в Дагестане стартовала масштабная антикоррупционная чистка, которая привела к целой серии громких задержаний и арестов. В свои 69 лет Васильев является самым возрастным российским губернатором.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени стал бывший глава Дагестана, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. Также в мае «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени был награждён первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов.

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