Первый вице-премьер Дагестана встал в один ряд с Ельциным и Медведевым

Махачкала, , 08:35 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов указом президента России Владимира Путина стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» l степени. Медаль присуждается «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», передаёт 17 мая корреспондент ИА REGNUM.

В должности первого вице-премьера Гусейнов был утвержден в ноябре 2018 года, до этого он с июля того же года работал врио зампредседателя дагестанского правительства. Перед этим, с 2001 года, он трудился в Министерстве финансов РФ, в том числе занимал пост директора департамента бюджетной политики в отраслях экономики.

Ранее был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» lI степени, памятными медалями «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 г. в г. Казани» и «XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в г. Сочи».

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Напомним, орден «За заслуги перед Отечеством» был учреждён в марте 1994 года. Кавалерами ордена I степени в разные годы стали такие политические деятели, как первый президент России Борис Ельцин, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, бывший премьер и чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине Виктор Черномырдин, бывший первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие.