Путин наградил экс-главу Дагестана за заслуги перед Отечеством

Москва, , 09:33 — REGNUM Бывший глава Дагестана, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ об этом подписал глава государства Владимир Путин, сообщили ИА REGNUM 3 мая в пресс-службе президиума совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председателем которого является Магомедов.

«Тем самым были отмечены заслуги Магомедсалама Магомедова в реализации государственной национальной политики РФ и многолетняя деятельность, направленная на укрепление единства многонационального народа России, обеспечение многонационального мира и согласия в стране», — сказано в сообщении.

Напомним, с 1998 по 2006 годы Магомедов руководил рабочей группой правительства Дагестана по освоению дагестанского сектора шельфа Каспийского моря. Затем, в 2006—2007 годы, он председательствовал в региональном парламенте, а в 2010−1013 годах возглавлял республику. С конца января 2013 года он занимает пост заместителя руководителя администрации президента России.

Читайте также: Первый вице-премьер Дагестана встал в один ряд с Ельциным и Медведевым

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» l степени стал первый заместитель председателя правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов. Награда ему присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».