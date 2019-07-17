Тбилиси, 17 июля 2019, 16:24 — REGNUM
Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выразившего беспокойство относительно безопасности российских туристов в Грузии и назвавшего условия возобновления авиасообщения с Тбилиси, в Грузии расценили как ультиматум. Соответствующие комментарии сделали как соратники экс-президента Михаила Саакашвили, так и политики, доселе выступавшие и продолжающие выступать его оппонентами.
Так, бывший министр обороны «Грузинской мечты», ныне — оппонент правительства Грузии Тинатин Хидашели считает, что Сергей Лавров «распространяет очередную ложь», на которую правительство Грузии должно дать однозначный ответ и назвать слова министра иностранных дел России дезинформацией.
Несколько резче расценили слова Сергея Лаврова соратники Саакашвили по «Национальному движению», которые назвали рекомендации министра иностранных дел России попыткой вмешательства во внутренние дела Грузии и также призвали правительство отреагировать на них соответствующим образом и осудить точно так же, как Лавров осудил брань грузинского журналиста в адрес президента России.
Откликнулся на заявление главы российского внешнеполитического ведомства и МИД Грузии, от имени которого комментарий сделал представитель министерства Владимир Константиниди.
Он заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе российских граждан, и Грузия является безопасной страной, что подтверждают международные рейтинги Евросоюза. Условием вывода грузино-российских отношений из тупика назвал начало процесса деоккупации, для чего призвал сделать соответствующие шаги в формате женевских переговоров.
Он также отметил важность прогресса, ранее достигнутого в торгово-экономической и гуманитарной сфере, и необходимость деэскалации напряженности для сохранения этого прогресса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками разжигания антироссийских настроений в Грузии и отметил, что «некоторые политики соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей». Условием возобновления авиарейсов в Грузию он назвал устранение угрозы для безопасности граждан России.