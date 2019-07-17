Тбилиси, , 16:24 — REGNUM

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выразившего беспокойство относительно безопасности российских туристов в Грузии и назвавшего условия возобновления авиасообщения с Тбилиси, в Грузии расценили как ультиматум. Соответствующие комментарии сделали как соратники экс-президента Михаила Саакашвили, так и политики, доселе выступавшие и продолжающие выступать его оппонентами.

Так, бывший министр обороны «Грузинской мечты», ныне — оппонент правительства Грузии Тинатин Хидашели считает, что Сергей Лавров «распространяет очередную ложь», на которую правительство Грузии должно дать однозначный ответ и назвать слова министра иностранных дел России дезинформацией.

«Министр иностранных дел России тиражирует очередную ложь. Никакой опасности российским гражданам в Грузии нет, соответственно, соглашение на предъявленные условия будет означать, что мы включимся в российскую игру. Поэтому нужно однозначно заявить, что это ложь, попытка дезинформации и запись очередной страницы в информационную войну о том, какие мы, грузины, плохие», — заявила Хидашели журналистам.

Несколько резче расценили слова Сергея Лаврова соратники Саакашвили по «Национальному движению», которые назвали рекомендации министра иностранных дел России попыткой вмешательства во внутренние дела Грузии и также призвали правительство отреагировать на них соответствующим образом и осудить точно так же, как Лавров осудил брань грузинского журналиста в адрес президента России.

Откликнулся на заявление главы российского внешнеполитического ведомства и МИД Грузии, от имени которого комментарий сделал представитель министерства Владимир Константиниди.

Он заявил, что в Грузии полностью обеспечена безопасность иностранных, в том числе российских граждан, и Грузия является безопасной страной, что подтверждают международные рейтинги Евросоюза. Условием вывода грузино-российских отношений из тупика назвал начало процесса деоккупации, для чего призвал сделать соответствующие шаги в формате женевских переговоров.

«Цель проходящего в Женеве диалога — выполнение Россией международных обязательств, осуществление соглашения о прекращении огня, деоккупация Абхазии и Цхинвальского региона, восстановление территориальной целостности Грузии в международно признанных границах и возвращение беженцев в свои дома», — подчеркнул Константиниди.

Он также отметил важность прогресса, ранее достигнутого в торгово-экономической и гуманитарной сфере, и необходимость деэскалации напряженности для сохранения этого прогресса.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками разжигания антироссийских настроений в Грузии и отметил, что «некоторые политики соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей». Условием возобновления авиарейсов в Грузию он назвал устранение угрозы для безопасности граждан России.