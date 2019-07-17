Москва, , 03:46 — REGNUM

Отмена российского запрета на авиаперевозки в Грузию может произойти только при условии, что Тбилиси устранит угрозы для безопасности граждан РФ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

"Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян», — сказал Лавров.

Напомним, авиаперевозки из России в Грузию были отменены 8 июля. Это произошло после нападения в Грузии представителей оппозиции на делегацию из России.

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