Москва, , 16:00 — REGNUM

Кремль намерен напомнить Министерству здравоохранения РФ о необходимости наведения порядка в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с задержанием матери больного ребёнка, купившей ему незарегистрированное в России лекарство.

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Официальный представитель Кремля отметил, что в администрации президента озабочены этой ситуацией. Песков напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на недавней «Прямой линии с Владимиром Путиным».

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В России увеличились закупки отечественных лекарств

«Обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении», — заверил Песков.

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Ранее в сети появилась информация о задержании в Москве женщины, которая в одном из отделений «Почты России» получила посылку с лекарственным препаратом для своего тяжело больного сына, которое запрещено в России.