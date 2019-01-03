В Госдуме планируют потеснить зарубежные лекарства

Москва, , 01:32 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в 2019 году особое внимание планируют уделить инициативам, направленным на повышение доступности медпомощи и обеспечение граждан отечественными лекарственными препаратами. Об этом заявил лидер фракций «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по его словам, законопроекты, направленные на улучшение качества и повышение доступности медпомощи станут для фракции приоритетными.

«В весеннюю сессию мы обозначили принятие внесенных правительством поправок, касающихся оказания паллиативной помощи», — отметил Неверов.

Помимо этого, по его словам, депутаты также рассмотрят законопроект об усилении административной и уголовной ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств. Параллельно депутаты планируют работать над расширением ассортимента аптечных сетей лекарствами отечественного производства.

«Мы также будем обсуждать на наших площадках тему наполнения наших аптечных сетей лекарствами отечественного производства. К сожалению, сейчас мы видим на аптечных полках преимущественно зарубежные лекарства, дорогие в цене», — подчеркнул Неверов.