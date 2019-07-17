Москва, , 15:24 — REGNUM

Россия не ведет переговоров об обмене украинских моряков, заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры об обмене украинских моряков не ведутся», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем Песков отметил, что соответствующий вопрос фигурировал в телефонном разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса Зеленского Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и отпустит украинских моряков.

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