Киев, , 14:19 — REGNUM

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко выразил надежду на то, что Россия в ближайшее время выполнит решение Международного трибунала по морскому праву и отпустит украинских моряков. Соответствующее заявление Пристайко сделал 16 июля на брифинге в Киеве.

«К сожалению, не выполнено решение международного трибунала. У России был прекрасный шанс это сделать, тем самым сохранить лицо. Из истории мы помним, что это не первый случай, когда Россия не выполняла демонстративно, а потом выполняла точно так же демонстративно. Я надеюсь, что моряков отпустят в ближайшее время», — сказал Пристайко.

По его словам, на встрече советников президентов в «нормандском формате» украинская и российская стороны договорились провести обмен пленными в формате 10 на 10 или 15 на 15.

«В течении месяца договорились провести обмен определенного количества наших пленных. Президент Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся на количестве людей. Наша задача — обменять и получить своих людей назад и разблокировать процесс «всех на всех», о котором мы все говорим, который до этого времени был заблокирован», — рассказал Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля во время телефонных переговоров президент РФ Владимир Путин и президент Зеленский обсудили вопрос освобождения украинских моряков. 15 июля в МИД России заявили, что в Кремле «думают» над вопросом обмена украинских военных моряков, задержанных Россией в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМФ России обстреляли и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые возвращались в Одессу после неудачной попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. ФСБ России задержала 24 украинских моряка. Украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.