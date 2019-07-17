Вашингтон, , 14:40 — REGNUM

Палата представителей Конгресса США инициировала проведение расследования, связано ли распространение боррелиоза с экспериментами Пентагона, сообщает 17 июля The Guardian.

Автор запроса — конгрессмен-республиканец Крис Смит — рассказал, что он прочитал несколько книг и статей, в которых утверждалось, что «правительство США проводило в период между 1950 и 1975 годами исследования с целью превратить клещей и других насекомых в биологическое оружие».

Смит считает, что предполагаемые эксперименты стали причиной распространения в США болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Расследование должно показать, действительно ли проводились такие эксперименты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. При этом их деятельность имеет мало общего с мирной наукой, добавил он.

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