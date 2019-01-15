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Патрушев: США развернули более 200 биологических лабораторий по всему миру

Политика

В этих лабораториях могут проводится эксперименты над людьми

Патрушев: США развернули более 200 биологических лабораторий по всему миру
DFID — UK Department for International Development
Биологическая опасность

Москва, 15 января 2019, 20:48 — REGNUM  Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. Об этом Патрушев сообщил в интервью «Российской газете», опубликованном сегодня, 15 января.

«В настоящее время США ввели в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет мало общего с мирной наукой», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что российские власти крайне обеспокоены тем, что в этих лабораториях проводятся эксперименты над людьми.

Кроме того, Патрушев не исключает, что некоторые страны вполне могут вести разработки биологического оружия нового поколения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деятельности лаборатории Лугара в Грузии, которая расположена в населенном пункте Алексеевка вблизи Тбилиси, были вскрыты шокирующие факты. Данная лаборатория контролируется США.

По словам бывшего министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе, в его распоряжении есть документальные подтверждения того, что в лаборатории Лугара проводились эксперименты над грузинскими гражданами.

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Внешняя политика США
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