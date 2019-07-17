Николаев, Украина, , 13:42 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».

"Николаев — это самый бандитский город. Кому не скажешь — лечу в Николаев, все говорят — Николаев самый бандитский», — рассказал Зеленский.

Позже он уточнил, что речь идёт не обо всём населении города, а только о чиновниках:

«Люди хорошие. Но чиновники ведут себя, как бандиты».

Зеленский также предложил главе Николаевской областной администрации Вячеславу Боню написать заявление об уходе с должности. Таким образом он отреагировал на жалобу местного предпринимателя, который долгое время не мог получить землеотвод без подписи чиновника.

«Вы относитесь к людям, как к скотам, а это они вам платят зарплату, платят налоги», — заявил Зеленский, обращаясь к Боню.

Напомним, ранее Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником». Президент Украины также поругался с мэром города из-за жалоб местных жителей на грязные водоёмы.

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