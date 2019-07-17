Николаев, Украина, 17 июля 2019, 13:42 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Позже он уточнил, что речь идёт не обо всём населении города, а только о чиновниках:
Зеленский также предложил главе Николаевской областной администрации Вячеславу Боню написать заявление об уходе с должности. Таким образом он отреагировал на жалобу местного предпринимателя, который долгое время не мог получить землеотвод без подписи чиновника.
Напомним, ранее Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав его «разбойником». Президент Украины также поругался с мэром города из-за жалоб местных жителей на грязные водоёмы.
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