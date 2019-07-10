Борисполь, Украина, , 13:07 — REGNUM

Сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Борисполь (Киевская область), где представил руководству Борисполя и Бориспольского района нового председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

После этого Зеленский обсудил с руководством Бориспольского горсовета и Бориспольского района вопрос достройки новой городской поликлиники. Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.

«Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете, что-то о человеке, который очень много кричит. В свои годы, мне 42 года, я видел много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член «Батькивщины», секретарь Бориспольского городского совета, ранее осужденный по ч. 3 ст.142 Украины за разбой с нанесением тяжелых телесных повреждений. Ярослав Николаевич, это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? Будете на райадминистрации сидеть кричать», — сказал Зеленский, чем вызвал аплодисменты зала.

«Я — президент, вы же сказали мы все президенты…», — парировал выходящий из зала Годунок.

На что Зеленский ответил: «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, господи… Извините, эмоции, не люблю бандитов».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году сотрудники СБУ задержали Ярослава Годунка по подозрению в хранении и употреблении кокаина. Слушание относительно избрания меры пресечения касательно Годунка происходили после того, как он был выпущен на днях из органов МВД под денежный залог. До этого Годунок был осужден за разбойное нападение.