Борисполь, Украина, 10 июля 2019, 13:07 — REGNUM
Сегодня, 10 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Борисполь (Киевская область), где представил руководству Борисполя и Бориспольского района нового председателя Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.
После этого Зеленский обсудил с руководством Бориспольского горсовета и Бориспольского района вопрос достройки новой городской поликлиники. Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
На что Зеленский ответил: «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, господи… Извините, эмоции, не люблю бандитов».
Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году сотрудники СБУ задержали Ярослава Годунка по подозрению в хранении и употреблении кокаина. Слушание относительно избрания меры пресечения касательно Годунка происходили после того, как он был выпущен на днях из органов МВД под денежный залог. До этого Годунок был осужден за разбойное нападение.