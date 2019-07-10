Борисполь, Украина, 10 июля 2019, 14:15 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
Один из жителей города поинтересовался у чиновников, почему в бориспольских озёрах слой фекалий местами достигает одного метра, хотя на их очистку были выделены деньги.
Мэр ответил, что он точно не ворует, а также не знает о каком именно озере идёт речь. Чиновник добавил, что у жителей Украины очень низкая культура.
«Они метр нагадили?.. Вы что издеваетесь?», — отреагировал Зеленский.
Федорчук начал настаивать на том, что мэрия многое сделала для организации мест отдыха, и ещё раз отметил низкий культурный уровень жителей Борисполя.
На это Зеленский вспомнил слова министра социальной политики Украины Андея Ревы, который в 2017 году заявил, что жители Украины слишком много едят.
«Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация — они очень много…», — выдержал паузу президент Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.
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