Борисполь, Украина, , 14:15 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с мэром Борисполя Анатолием Федорчуком, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».

Один из жителей города поинтересовался у чиновников, почему в бориспольских озёрах слой фекалий местами достигает одного метра, хотя на их очистку были выделены деньги.

Мэр ответил, что он точно не ворует, а также не знает о каком именно озере идёт речь. Чиновник добавил, что у жителей Украины очень низкая культура.

«Они метр нагадили?.. Вы что издеваетесь?», — отреагировал Зеленский.

Федорчук начал настаивать на том, что мэрия многое сделала для организации мест отдыха, и ещё раз отметил низкий культурный уровень жителей Борисполя.

На это Зеленский вспомнил слова министра социальной политики Украины Андея Ревы, который в 2017 году заявил, что жители Украины слишком много едят.

«Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом, сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация — они очень много…», — выдержал паузу президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником.

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