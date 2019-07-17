Гаага, Нидерланды, , 13:28 — REGNUM

В уголовном деле о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года появились новые свидетели, заявил руководитель Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию авиакатастрофы Вилберт Паулиссен.

«К нам обратились новые свидетели. Новые шаги принимаются в рамках расследования. Это обнадеживает», — цитирует его издание NRC.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

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