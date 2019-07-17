Санкт-Петербург, , 13:15 — REGNUM

Россия и Белоруссия согласовали концепцию дальнейших действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об этом 17 июля заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Рабочая группа те варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала, — сказал Крутой на VI Форуме регионов РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге. — Я считаю, в принципе, концепт дальнейшей работы на сегодняшний день согласован».

По его словам, есть различные варианты решения отдельных вопросов, которые будет обсуждаться на переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 июля Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России, в рамках которого запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией, а также вопросы углубления политической и экономической интеграции в рамках Союзного государства.

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