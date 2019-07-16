17−18 июля состоится рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию, в ходе которого запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, главы государств обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Белоруссией и Россией, а также вопросы углубления политической и экономической интеграции в рамках Союзного государства.

17 июля Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальную встречу в центре российского православия на Валааме.

Поездку на Валаам белорусский президент анонсировал в конце июня, когда в Минск на открытие Европейских игр прилетал премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда Лукашенко сказал, что перед форумом регионов в Санкт-Петербурге съездит с Путиным «на Валаам молиться».

Накануне визита в Россию Александр Лукашенко отметил: «Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это президента России предложение. Это наша православная святыня. Я там просто должен побывать. Я ему благодарен, что он мне ее лично покажет и расскажет, как он воссоздается, что сделано там. Ничего тайного».

18 июля президенты России и Белоруссии в Санкт-Петербурге примут участие в пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.