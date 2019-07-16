Минск рассчитывает добиться помощи Москвы» — о встрече Лукашенко с Путиным
Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Валааме 17 июля станет знаковым событием, которое в значительной степени определит дальнейший ход российско-белорусских отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Лукашенко дружил с Киевом, заигрывал с Западом, политика была антироссийская. Это позволяет ему рассчитывать на шестой срок, на превращение конституции республики в механизм наследования власти. Он хотел бы всё это сохранить — и он рассчитывает на то, что этого удастся добиться», — подчеркнул Суздальцев.
Три любопытные тенденции отмечает накануне встречи Лукашенко с Путиным Телеграм-канал «Трыкатаж».
1. Белорусские источники и ресурсы прямо-таки лучатся оптимизмом и прагматизмом, в то время как большинство российских — пессимистичны относительно возможных итогов переговоров.
2. Официальные лица Белоруссии (посол Семашко, министр Макей) охотно и даже демонстративно высказываются о встрече лидеров и о перспективах Союзного государства, а российские — молчат. Если не брать в расчет известное программное высказывание вице-премьера Козака о том, что «утром — интеграция, вечером — цены на газ».
Есть и третья тенденция, но она не ситуативна, более глобальна. Для белорусов (власть предержащих) интеграция — это сегодня и сейчас, в крайнем случае — завтра. И содержание этой интеграции по-белорусски весьма доходчиво сообщил все тот же Семашко: «компенсация налогового маневра, ценообразование на газ, продвижение нашей мясо-молочной продукции и продвижение промышленной продукции».
Он умолчал о том, что же предлагает Белоруссия своему партнеру в рамках этого праздника щедрости. Для России же интеграция больше связана с общностью политических целей (да, Крым и Украина, да, США и НАТО, да, Грузия и Кавказ) и духовности (язык, культура, история).
Так о чем будут говорить президенты? И сложится ли разговор, если один про сегодня и пощедрее, а второй — про будущее и не про деньги? Скоро узнаем. Может быть.