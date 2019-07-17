Москва, , 08:55 — REGNUM

В Донбассе до сих пор практически ничего не сделано для прекращения огня, обстрелы продолжаются, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ситуация в Донбассе, действительно, остается крайне тревожной», — заявил Лавров, добавив, что страдания жителей ДНР и ЛНР «болью отзываются в наших сердцах».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты. Новая русофобская политика Киева вынудила провести референдум о независимости в Луганской и Донецкой областях, результатом народного волеизъявления стало образование ДНР и ЛНР. В ответ Киев задействовал части ВСУ и националистические банды для подавления восставшего региона.

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