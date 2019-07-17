Москва, , 08:10 — REGNUM

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что новое руководство Украины сможет преобразовать имеющийся кредит доверия в реальные дела и добиться гражданского мира в Донбассе. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о весьма «противоречивых сигналах» по поводу решения конфликта на юго-востоке страны, которые в период избирательной кампании и сразу после избрания направлял нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную раду, — заявил глава МИД РФ в интервью «АиФ». — Главное — покончить с войной».

Также Лавров надеется на то, что новые украинские власти не станут следовать провальному курсу режима экс-президента страны Петра Порошенко. По его словам, при наличии политической силы можно идти к прогрессу. Это подтверждает начавшееся в конце июня долгожданное разведение сил и средств сторон в Станице Луганской.

«Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке», — добавил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе, которая была развязана Киевом после объявления Донецкой и Луганской народными республиками о своей независимости, продолжается с 2014 года. Несмотря на заключенные Минские соглашения, Украина не намерена мирно разрешать конфликт, постоянно обстреливая территорию ДНР и ЛНР.