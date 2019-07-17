Москва, , 08:33 — REGNUM

Нынешний рост напряженности на Ближнем Востоке — это «прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников». Такое мнение высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют Иран во всех грехах», — пояснил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью «АиФ».

Глава МИД РФ отметил, что такие действия со стороны Вашингтона создают опасную ситуацию.

«Для возгорания может хватить одной «спички», — уверен Лавров.

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Быть или не быть войне США с Ираном?

При этом ответственность за возможные катастрофические последствия будет лежать на США, добавил дипломат, отметив, что в свою очередь иранская сторона регулярно подтверждает Москве «свою заинтересованность в установлении региональной стабильности путём налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, включая арабские государства Персидского залива». При этом в Тегеране подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений.

«К сожалению, после распада СССР Запад уверовал в то, что наступил «конец истории», и ему теперь дозволено грубо вмешиваться в дела тех или иных государств, бесцеремонно командовать внутриполитическими процессами», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф завил, что США должны прекратить преследовать иранский народ. Глава иранского внешнеполитического ведомства убеждён, что санкции, введённые президентом США Дональдом Трампом, направлены не против властей государства, а против его жителей, а значит, они должны быть отменены. Он также заявил, что Тегеран готов сесть за стол переговоров, если Вашингтон снимет санкции.