Тегеран, 16 июля 2019, 12:36 — REGNUM
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф завил, что США должны прекратить преследовать иранский народ, об этом 16 июля он рассказал в интервью телеканалу NBS.
Глава иранского внешнеполитического ведомства убежден, что санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом, направлены не против властей государства, а против его жителей, а значит, они должны быть отменены.
Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной с Ираном в 2015 году администрацией прежнего главы Белого дома Барака Обамы.
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