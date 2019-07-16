Тегеран, , 12:36 — REGNUM

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф завил, что США должны прекратить преследовать иранский народ, об этом 16 июля он рассказал в интервью телеканалу NBS.

Глава иранского внешнеполитического ведомства убежден, что санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом, направлены не против властей государства, а против его жителей, а значит, они должны быть отменены.

«Мы не хотим войны. США должны прекратить преследовать иранский народ и оказывать санкционное давление в гуманитарной сфере» Джавад Зариф

«Я не верю, что президент Трамп хочет войны, но в его окружении могут быть люди, которые могут быть настроены в этом отношении иначе» , — резюмировал иранский дипломат.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки, заключенной с Ираном в 2015 году администрацией прежнего главы Белого дома Барака Обамы.

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