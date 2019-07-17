Владивосток, 17 июля 2019, 08:37 — REGNUM
Антикоррупционный аврал, захлестнувший страну в последнее время, можно расценивать как охоту на проштрафившихся перед шабашем ведьм. Ажиотаж, раздуваемый вокруг баснословных богатств, периодически изымаемых под тем или иным предлогом у различных чиновников, весьма преувеличен, озвучил корреспонденту ИА REGNUM мнение о возвращении конфискации имущества в перечень наказаний за коррупционные преступления независимый антикоррупционный эксперт, директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ Александр Сухаренко.
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«Своевременность появления «бастрыкинской» инициативы обусловлена необходимостью утихомирить негодующее и стремительно беднеющее в условиях кризиса население за счёт раскулачивания обирающего его чиновничества. Правда, ажиотаж, раздуваемый вокруг баснословных богатств, периодически изымаемых под тем или иным предлогом у различных чиновников, весьма преувеличен. Судя по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за последние семь лет (2012−2018 годы) из 28 145 лиц, осужденных за совершение коррупционных преступлений, конфискация имущества (ст. 104. 1 УК РФ) коснулась всего 2 318 человек, или 8% от общей массы. Самыми урожайными по этой части выдались 2015 и 2016 годы — 600 и 543 коррупционера соответственно. В основном своих доходов по приговору суда лишились лица, погоревшие на взяточничестве или коммерческом подкупе. Общая стоимость конфискованного в доход государства неизвестна», — констатировал независимый эксперт.
При этом Александр Сухаренко напомнил, что по постановлению Пленума Верховного суда России 2018 года, по делам о преступлениях коррупционной направленности деньги, ценности и иное имущество, переданные в виде взятки или предмета коммерческого подкупа, подлежат конфискации и не могут быть возвращены взяткодателю либо лицу, совершившему коммерческий подкуп, в том числе в случаях, когда они освобождены от уголовной ответственности на основании примечаний к статьям 291 и 204 УК РФ.
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Впрочем, как говорит директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ, давно известно, куда пойдёт конфискат — Пенсионный фонд его включил в свой бюджет.
«Согласно ФЗ
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Как сообщало ИА REGNUM, пока официально не обсуждают идею конфискации имущества у коррупционеров, предложенную главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
«Вопрос нуждается в экспертной проработке», — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.