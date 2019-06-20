Четверг, 20 Июня 2019 года
18:47:40 МСК

Путин: нет «печатных слов» для «безобразной» коррупции

Политика

Российский лидер уверен, что с коррупцией в стране ведется бескомпромиссная борьба

Путин: нет «печатных слов» для «безобразной» коррупции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Коррупция

Москва, 20 июня 2019, 18:37 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал коррупцию в стране «безобразием» и признался, что у него нет «печатных слов», когда он узнает о коррупционных миллиардах. Об этом президент России заявил сегодня, 20 июня, в эфире специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным».

В ходе «прямой линии» глава государства заявил, что у него просто не было «печатных слов», когда он узнал о том, что у полковника МВД России Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд рублей.

«Лучше вслух не произносить. Не смешно на самом деле. Реально, действительно, когда узнаешь, что там миллиарды, просто нет слов, печатных во всяком случае», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что борьба с коррупцией в России ведется бескомпромиссно, а число коррупционных преступлений, по данным главы государства, снижается.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить