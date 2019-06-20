Путин: нет «печатных слов» для «безобразной» коррупции

Москва, , 18:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал коррупцию в стране «безобразием» и признался, что у него нет «печатных слов», когда он узнает о коррупционных миллиардах. Об этом президент России заявил сегодня, 20 июня, в эфире специальной передачи «Прямая линия с Владимиром Путиным».

В ходе «прямой линии» глава государства заявил, что у него просто не было «печатных слов», когда он узнал о том, что у полковника МВД России Дмитрия Захарченко изъяли 8 млрд рублей.

«Лучше вслух не произносить. Не смешно на самом деле. Реально, действительно, когда узнаешь, что там миллиарды, просто нет слов, печатных во всяком случае», — сказал президент России.

Путин подчеркнул, что борьба с коррупцией в России ведется бескомпромиссно, а число коррупционных преступлений, по данным главы государства, снижается.