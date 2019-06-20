Путин на «прямой линии»: количество коррупционных преступлений снижается

Сусуман, Магаданская область, , 14:32 — REGNUM Житель Магадана в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным задал вопрос о коррупции в стране. В частности, магаданец хотел узнать, чувствует ли президент ответственность за коррупцию в стране, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Магадана вспомнил о миллиардах рублей, изъятых в квартире у небезызвестного полковника Захарченко. Обратившийся шокирован размахом коррупции, его интересовало, откуда берутся эти деньги и чувствует ли Владимир Путин как глава государства ответственность за коррупцию в стране.

«Я конечно, чувствую ответственность за эти безобразия. Если бы я не чувствовал ответственности, вы бы ничего не знали об этом. Откуда они берутся, эти деньги? Понятно — из коррупционных схем. Есть взяткодатели, есть те, кто берёт взятки. Чиновники тут всегда на особом положении. Эта тема, тема коррупции, она есть. Во многих странах. Вот в США по 100−170 лет дают коррупционерам. Бессмысленно, но тем не менее. Вопрос даже не в объёме лишений свободы, не в том, сколько лет заключения. Вопрос в неотвратимости наказания», — ответил президент.

Ведущий «прямой линии», обращаясь к президенту, сказал, что по ощущениям коррупция в стране растёт. На что Путин ответил:

«Это по ощущениям. На самом деле количество коррупционных преступлений снижается».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня президент РФ Владимир Путин проводит 17-ю по счёту «прямую линию». От жителей страны поступило более 1,5 млн вопросов.

Тема борьбы с коррупцией в России не уходит с повестки. До августа Госдума РФ примет закон об изъятии неподтвержденных доходов госслужащих.