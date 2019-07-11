Киев, , 07:51 — REGNUM

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский следует политическому курсу бывшего главы государства Петра Порошенко и повторяет его ошибки. Такое мнение высказали в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Порошенко и Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Слуга прошлого: Зеленский реинкарнирует Порошенко

«Зеленский стремительно превращается в Порошенко-2, который […] делил украинцев на два сорта — в зависимости от того, на каком языке они говорят, в какую церковь ходят, какой идеологии придерживаются», — говорится в заявлении политического объединения, опубликованном на официальном сайте партии.

В партии напомнили нынешнему главе государства о том, что «в демократической стране допускается плюрализм мнений и взглядов», и посоветовали ему изучить Конституцию Украины, которая гласит, что «никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

«Зеленский, как и Порошенко, своей пещерной русофобией раскалывает страну. Президенту и его команде, повторяющему ошибки режима Порошенко — Парубия стоит об этом помнить, чтобы не повторить печальную судьбу своих «папередников» (предшественников — прим. ИА REGNUM), — заявили в партии.

Также по теме: О наезде Зеленского на Россию: «Друзья, это катастрофа, это хуже Порошенко»

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе предвыборной компании Владимир Зеленский не раз говорил, что готов к прямым переговорам с Россией, однако после вступления в должность главы государства он прямо заявил, что он не будет вступать ни в какой диалог с Москвой. Позднее в администрации президента Украины не исключили возможных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возможно, и в телефонном формате.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нужен межпартийный диалог»: встреча украинской оппозиции с премьером РФ