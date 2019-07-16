Вашингтон, , 23:11 — REGNUM

В госдепе США изучается вопрос о вариантах санкций, которые надо ввести против Турции, чтобы наказать её за покупку российских комплексов С-400, заявила 16 июля на брифинге официальный представитель американского госдепа Морган Ортагус.

По её словам, речь идёт об ограничениях, предусмотренных законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Госсекретарь и президент изучают все варианты, находящиеся в рамках закона CAATSA», — сказала Ортагус, и отметила, что пока рано говорить, о каких-либо конкретных санкциях.

Напомним, в США в 2017 году был принят закон CAATSA, предусматривающий невоенные меры воздействия на Россию, Иран и КНДР, а также на те страны, которые сотрудничают с ними в военно-технической сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, закупка Турцией российских ЗРС С-400 продолжает вызывать раздражение в Вашингтоне, который неоднократно грозил Анкаре разнообразными карами за эту сделку.

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