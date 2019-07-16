Анкара, , 09:07 — REGNUM

Очередная партия компонентов для российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 доставлена в Турцию десятым по счёту самолётом. Об этом говорится в опубликованном 16 июля коммюнике турецкого минобороны.

В военном ведомстве отметили, что поставки российских комплексов продолжаются. Десятый самолет, приземлившийся на авиабазе Мюртед в провинции Анкара, привез из России новую партию имущества из состава С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки в Турцию компонентов для С-400 начались 12 июля. Восьмой и девятый самолеты прибыли в провинцию Анкара 15 июля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции и заявил, что Анкара рассчитывает в дальнейшем наладить совместное с Россией производство ракетных систем.

Читайте также: Американские эксперты нашли у С-400 «слабое место»

Читайте ранее в этом сюжете: Девятый самолёт с компонентами для С-400 прибыл в Турцию