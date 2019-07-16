Горно-Алтайск, , 14:59 — REGNUM

Президент России Владимир Путин 16 июля провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Обсуждалась текущая ситуация в регионе и приоритетные направления его социально-экономического развития.

Владимир Путин встретился с врио главы Республики Алтай Олегом Хорохординым Официальный сайт президента России kremlin.ru

Алтайский глава рассказал о наиболее сложных проблемах региона, в числе которых назвал очень большой уровень безработицы — выше среднероссийского в два с половиной раза, а также самые низкие в СФО доходы населения.

«Проблема безработицы и низкий уровень доходов — самая большая проблема, которую надо решать. Высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию: киловатт-час для юрлиц — восемь рублей, для населения — до пяти. Опять самый высокий [тариф] в Сибирском федеральном округе, повторюсь, при самых низких доходах. И уровень образования, качество медицинских услуг в том смысле, что ремонтировать школы, садики, больницы нужно, а ещё не хватает кадров, в отдалённые районы ни медики, ни учителя особо не едут, если честно, то есть это насущная социальная проблема», — сообщил он.

В качестве точек роста он назвал сельское хозяйство и переработку пищевой продукции, отметив, что сельчане составляют 70 процентов населения республики.

«Сделали несколько довольно хороших центров. Понятно, что нам надо делать: центр, бойни — и продавать качественную продукцию глубокой переработки. Инвесторы уже появились», — отметил он.

Кроме того, по его мнению, точками роста Республики Алтай могут стать туризм и лесопереработка. Он заметил при этом, что президент высоко оценил туристический потенциал Алтая в ходе «Прямой линии», с чем вновь согласился глава государства.

Упомянул он и про появление второго авиаперевозчика в республике, о чём сообщало ранее ИА REGNUM. К слову, на встречу в Москву он прилетел первым рейсом авиакомпании.

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"Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными», — сказал он, добавив, что билет чуть дороговат, «но если цены на керосин снизятся, то всё выровняется».

«Главное, чтобы больше не повышались», — вставил Владимир Путин.

Олег Хорохордин также рассказал, что по итогам встреч с жителями, «представителями общественного мнения» был создан центр развития Республики Алтай, в котором участвуют политические партии, общественные организации, профсоюзы и простые жители.

«Решили сделать краткосрочную программу на пятилетку для решения именно этих насущных проблем. Так и назвали — «Программа развития Республики Алтай», и предложили всем участвовать. Активно участвуют. Решили отдельно сделать небольшую, но тоже краткосрочную программу развития туризма», — сказал врио главы.

По его словам, главной задачей станет развитие без ущерба уникальным природным объектам, экологии, святыням и национальной культуре.

«Я с жителями разговаривал. Одни говорят, что надо развиваться, другие говорят: «Не трогайте природу». Надо найти этот баланс», — заключил он.