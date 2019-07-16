Горно-Алтайск, , 10:39 — REGNUM

В Республику Алтай зашёл второй авиаперевозчик, который свяжет регулярным сообщением Москву и Горно-Алтайск. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, 16 июля в столицу республики прилетел первый самолёт компании «Победа».

Первый самолет авиакомпании «Победа» встретил врио главы республики Олег Хорохордин Официальный сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru

"Друзья, с огромным удовольствием сообщаю вам, что сегодня состоялся первый рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Горно-Алтайск!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин, приехавший лично встречать воздушное судно.

«Этот рейс для нас очень важен. Ведь транспортная доступность — необходимое условие для успешного развития нашего региона. Поэтому мы постарались привлечь нового перевозчика с привлекательными ценами на это направление», — добавил он.

В правительстве отметили, что приход второго перевозчика позволит снизить цены на билеты, а также обеспечить дополнительные места для туристов, которым зачастую не хватает места на рейсах.

По словам Хорохордина, они планируют и дальше увеличивать число направлений, запустить внутрирегиональные перевозки, а также построить международный терминал. При этом единственным перевозчиком на направлении Москва — Горно-Алтайск до сегодняшнего дня оставалась S7. Кроме того, из аэропорта выполняются субсидируемые Росавиацией рейсы на Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего простоя в декабре 2011 года, чему предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. В мае 2012 года впервые в истории региона было запущено прямое авиасообщение с Москвой. Продолжается работа по приданию аэропорту международного статуса.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин отметил, что он хорошо знает этот аэропорт, и строился он по прямому указанию главы государства.

«Летать туда можно было только через Барнаул, а это никак не способствовало развитию туристического потенциала. Он там просто колоссальный», — заметил он.

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