Горно-Алтайск, 16 июля 2019, 10:39 — REGNUM

В Республику Алтай зашёл второй авиаперевозчик, который свяжет регулярным сообщением Москву и Горно-Алтайск. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального правительства, 16 июля в столицу республики прилетел первый самолёт компании «Победа».

Первый самолет авиакомпании «Победа» встретил врио главы республики Олег Хорохордин
Первый самолет авиакомпании «Победа» встретил врио главы республики Олег Хорохордин
Официальный сайт правительства Республики Алтай altai-republic.ru

"Друзья, с огромным удовольствием сообщаю вам, что сегодня состоялся первый рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Москва — Горно-Алтайск!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин, приехавший лично встречать воздушное судно.

«Этот рейс для нас очень важен. Ведь транспортная доступность — необходимое условие для успешного развития нашего региона. Поэтому мы постарались привлечь нового перевозчика с привлекательными ценами на это направление», — добавил он.

В правительстве отметили, что приход второго перевозчика позволит снизить цены на билеты, а также обеспечить дополнительные места для туристов, которым зачастую не хватает места на рейсах.

По словам Хорохордина, они планируют и дальше увеличивать число направлений, запустить внутрирегиональные перевозки, а также построить международный терминал. При этом единственным перевозчиком на направлении Москва — Горно-Алтайск до сегодняшнего дня оставалась S7. Кроме того, из аэропорта выполняются субсидируемые Росавиацией рейсы на Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего простоя в декабре 2011 года, чему предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. В мае 2012 года впервые в истории региона было запущено прямое авиасообщение с Москвой. Продолжается работа по приданию аэропорту международного статуса.

В ходе «Прямой линии» президент России Владимир Путин отметил, что он хорошо знает этот аэропорт, и строился он по прямому указанию главы государства.

«Летать туда можно было только через Барнаул, а это никак не способствовало развитию туристического потенциала. Он там просто колоссальный», — заметил он.

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