Хорохордин объявил о решении участвовать в выборах главы Республики Алтай

Горно-Алтайск, , 18:46 — REGNUM Временно исполняющий главы Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение участвовать в выборах высшего должностного лица региона в сентябре 2019 года. Официально о своём решении он объявит 4 июня на заседании Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай. Об этом врио главы Алтая сообщил в своём официальном Instagram-аккаунте.

«Дорогие друзья! Сегодня один из самых важных дней в моей жизни. Я заявляю о решении пойти на выборы главы Республики Алтай в сентябре этого года и надеюсь на вашу максимальную поддержку!», — написал Хорохордин.

Он напомнил, что, назначая его врио главы республики, президент Владимир Путин поставил задачу разобраться с ситуацией в регионе. По оценке Хорохордина, простой эту ситуацию назвать нельзя.

«Я считаю, и уверен, что вы со мной солидарны, что то место по уровню жизни, которое мы занимаем сегодня, не соответствует ожиданиям, нашему потенциалу», — подчеркнул он.

Вместе с тем, Хорохордин выразил уверенность, что в Алтае есть точки роста, возможности существенно улучшить социально-экономические показатели и сделать жизнь более комфортной. Основанием для такой уверенности, по словам Хорохордин, стали его личные посещения районов республики.

«Конечно, это будет непросто. Предстоит много работы. Но я уверен, что вместе с вами мы сделаем все возможное и даже больше!» — заявил Олег Хорохордин.

https://www.instagram.com/p/ByQB41RJ0LW/

Напомним, Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай 20 марта 2019 года, сменив на этом посту Александра Бердникова, возглавлявшего регион на протяжении 13 лет.

Хорохордин родился в соседнем Алтайском крае, после армии и окончания академии экономики и права работал в коммерческих структурах Барнаула. В начале 2000-х переехал в Москву. Работал в том числе в управлении Президента РФ по внутренней политике. С 2012 года — председатель совета НП ГЛОНАСС.

Является выпускником второго потока президентской программы развития кадрового управленческого резерва — «школы губернаторов», уже 18 «студентов» которой получили назначения в регионы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за Олега Хорохордина уже готовы проголосовать 59% жителей Республики Алтай. Потенциально Хорохордин может увеличить долю своих сторонников до 77%.