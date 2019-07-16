Москва, , 12:27 — REGNUM

Совет Европы должен отреагировать на вступивший на Украине сегодня, 16 июля, закон о государственном языке, об этом говорится в сообщении постоянного представительства России при СЕ в Twitter.

«Считаем, что этот закон противоречит обязательствам Украины в рамках Совета Европы, — говорится в сообщении. — Призываем профильные органы СЕ отреагировать на нарушения».

Как сообщало ИА REGNUM, вступивший в силу закон обязывает свободно владеть государственным языком госслужащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников.

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