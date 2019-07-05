Киев, , 13:02 — REGNUM

В ООН нужно обсуждать не отдельные проявления шовинистической политики современной Украины, а всю эту политику целиком, именно она представляет угрозу международному миру и безопасности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 июля, комментируя сообщения о возможном обсуждении в Совбезе ООН украинского языкового закона.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в своем письме председателю Совета безопасности отметил, что этот вопрос не должен рассматриваться на заседаниях совета, так как он не влияет на поддержание международной безопасности и мира. С инициативой обсуждения украинского закона выступила Россия, предполагается, что обсуждение может пройти в середине июля.

«Предложение о проведении заседания Совета безопасности ООН по проблеме украинского законодательства о языке — это слабое предложение.

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения международных обстоятельств. Даже со стороны наших доброжелателей в ООН логичен, согласитесь, вопрос: а почему Россия раньше не выносила на заседания СБ ООН вопросы о языковом законодательстве Латвии и Эстонии? Там законы о госязыке такие же дискриминационные и конфликтные, но вы их, скажут нам, слегка покритиковали в европейских структурах и, по факту, с ними согласились: не просто русское образование, но даже образование на русском в этих странах изничтожено. Закон о госязыке на Украине, как и украинский закон об образовании, писались под диктовку прибалтийских советников. Так почему вы «проснулись» только в случае с Украиной?

Другая сторона дела — внутренняя, украинская. Разве только украинский закон о языке представляет собой угрозу для поддержания международной безопасности и мира? Да, он несёт в себе большую конфликтность. Но не меньшую, а ещё большую конфликтность несёт в себе проводимая Киевом политика нацистского реванша, попрания решений Нюрнбергского трибунала, попытка силового удушения тех бывших регионов этой страны, которые воспользовались зафиксированным в основополагающих документах ООН правом народов на самоопределение. К этому можно было бы добавить многое, но для краткого комментария это излишне.

Итак, угрозу международному миру и безопасности представляет собой вся шовинистическая, неонацистская политика современной Украины. Её и надо обсуждать, всю, в целом! Если этому режиму его преступления против своих граждан сойдут с рук, это действительно будет опаснейший прецедент для всей планеты. Условия для появления этого очага международной напряжённости, повторю, создало попустительство реваншистам и шовинистам в Прибалтике, а потом — антироссийская политика США и ЕС. Пора взяться за подобные явления в принципе, а не пытаться огрызаться на отдельные их аспекты», — отметил Михаил Демурин.