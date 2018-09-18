Путин: Венгрия в ЕС остается одним из ключевых партнеров России

Москва, , 15:53 — REGNUM На сегодняшний день Будапешт остается для Москвы одним из основных экономических партнеров в ЕС, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном. Об этом сообщает 18 сентября пресс-служба Кремля.

«Венгрия, безусловно, — один из наших ключевых партнёров в Европе. Отношения развиваются практически по всем направлениям: активно работает межправкомиссия, развиваются региональные, межрегиональные отношения», — сказал российский лидер.

Также Владимир Путин отметил, что торгово-экономический оборот между Россией и Венгрией демонстрирует позитивную динамику: в 2017 году он прибавил 25%, а за первое полугодие 2018 года ещё 30%.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Виктор Орбан проведут переговоры в Москве 18 сентября. Политики двух стран в ходе встречи намеревались обсудить актуальные международные вопросы, а также ключевые темы дальнейшего развития российско-венгерского сотрудничества.

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