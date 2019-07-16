Загреб, , 08:12 — REGNUM

Правозащитные организации и средства массовой информации уже несколько месяцев обвиняют власти Хорватии в незаконной высылке мигрантов из страны. 15 июля президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович впервые прокомментировала эти обвинения в интервью швейцарскому телеканалу SRF.

«Незаконная высылка? Почему Вы считаете, что она незаконная? Мы говорим о нелегальных мигрантах. Людей, которые хотят незаконно проникнуть в Хорватию, полиция отправляет обратно в Боснию и Герцеговину», — сказала президент.

Грабар-Китарович подчеркнула, что изучила обвинения в применении по отношению к мигрантам силы со стороны хорватской полиции. По ее словам, министр внутренних дел, глава полиции и агенты на местах заверили ее, что полицейские применяют «не слишком много» насилия.

Как пишет газета Kronen Zeitung, в тот же день правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обратилась к Хорватии с открытым письмом. В нем осуждается «незаконная насильственная депортация» и озвучено требование привлечь к ответственности причастных к ней. Представитель HRW на Балканах Лидия Галл призвала Европейскую комиссию потребовать от властей Хорватии расследовать жестокое обращение с мигрантами и обеспечить им доступ к убежищу.

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