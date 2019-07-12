Любляна, , 09:23 — REGNUM

Власти Словении приняли решение удлинить забор на границе с Хорватией, пишет газета Kronen Zeitung.

Контракт на возведение забора стоимостью около €5 млн заключен с сербской компанией. Ей предстоит построить «технический барьер» протяженностью 40 км. Как было объявлено, он будет поставлен или восстановлен в тех местах, где это необходимо для предотвращения нелегального проникновения на территорию Словении.

На данный момент между двумя государствами, входящими в шенгенскую зону, существует 179-километровый забор, возведенный в 2015 году. 119 км из них — это проволочное ограждение, остальное — панельное. Общая протяженность границы между Словенией и Хорватией составляет 380 км.