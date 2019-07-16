Москва, , 00:22 — REGNUM

Официальный отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму получил Илья Яшин, глава Красносельского округа Москвы, написал он в Facebook.

«Всё, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах. Все наши аргументы были просто проигнорированы», — написал Яшин.

По словам Яшина, письменные заявления, поступившие от подтвердивших свои подписи граждан, комиссия рассматривать отказалась. Тех избирателей, которые пришли на заседание, «просто не пустили».

Напомним, выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года — в единый день голосования. Депутаты будут избраны на пять лет.

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