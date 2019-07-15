Москва, , 12:02 — REGNUM

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Московской городской думы. Об этом 15 июля на брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, было отказано в регистрации кандидатам в 8, 13, 28, 30, 41 и 42-м избирательных округах.

Ранее ряд кандидатов в депутаты сообщили о том, что им отказали в регистрации, в том числе из округов, номера которых не совпадают с теми, что назвал Горбунов.

Всего документы на регистрацию сдали 292 человека. 187 кандидатов были зарегистрированы. Сегодня и завтра пройдут последние заседания комиссий.

Выборы в Московскую городскую думу должны пройти 8 сентября 2019 года. До 6 июля проводился сбор подписей, до 16 июля Мосгоризбирком должен проверить подписи и принять решение об отказе в регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, малочисленная несогласованная акция за допуск так называемых «независимых» кандидатов на выборы в Московскую городскую думу прошла 14 июля в Новопушкинском сквере и у здания столичной мэрии.

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