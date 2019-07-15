Москва, 15 июля 2019, 14:24 — REGNUM
Какие-либо решения о льготах для нефтяных компаний, запрошенных главой «Роснефти» Игорем Сечиным, не принимались. Об этом сообщил 15 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил также, что в Кремле традиционно не дают комментариев о служебной переписке компаний. Таких комментариев не будет и в случае с «Роснефтью».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились публикации о налоговых льготах, которые якобы попросил у президента РФ Владимира Путина глава «Роснефти» Игорь Сечин. Послабления, как отмечалось, могли бы позволить нефтяникам осваивать Арктику.
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