Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проанализировать все факторы, мешающие развитию науки в республике, а также разработать меры для их устранения. Об этом он заявил 15 июля на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев Duma.gov.ru

Глава государства напомнил, что объем финансирования науки в Казахстане составляет 0,13% от ВВП, тогда как в развитых странах этот показатель составляет в среднем 2,5%.

Токаев также поручил усовершенствовать различные механизмы привлечения частного сектора в науку по опыту стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля председатель правительства Казахстана Аскар Мамин заявил, что до конца 2019 года в республике планируется принять программу развития образования и науки на 2020−2050 годы. Согласно документу, финансирование этой сферы планируется довести до 5% от ВВП.

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