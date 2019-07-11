Иерусалим, , 08:39 — REGNUM

10 июля бывший канцлер Австрии Себастьян Курц побывал с визитом в Израиле, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и министром внутренней безопасности Израиля Гиладом Эрданом. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и проблему миграции, пишет газета Kronen Zeitung.

«В Израиле можно получить представления, оценки и предложения об обстановке в этом чувствительном регионе, будь то в иранском вопросе, миграции или безопасности», — сказал Курц по итогам визита.

«Положение в суровых лагерях Израиля менее ответственно за Ливию, чем Европа, которая создает впечатление возможной миграции. Европа привлекает миграцию из Ливии», — сказал он.

Себастьян Курц отверг заявление прессы о том, что он не желает принимать участия в спасении людей в Средиземном море. «Единственный вопрос — что будет после этого спасения», — подчеркнул он.

Нетаньяху и Курц вместе сошлись на том, что чем больше открыты границы государства, тем больше будет процветать бизнес по нелегальной переправке людей через море. Израиль имел проблему нелегальной миграции из Африки. Самый лучший способ— остановить поток мигрантов уже на южной границе Сахары, сказал Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, Австрия в настоящий момент готовится к парламентским выборам, которые пройдут в сентябре. Отправленный в отставку в конце мая Себастьян Курц надеется вновь возглавить правительство Австрии по итогам выборов. Его Австрийская народная партия лидирует в рейтинге популярности с уверенным отрывом.

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