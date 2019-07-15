Москва, , 10:34 — REGNUM

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев на заседание суда по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщили 15 июля в секретариате уполномоченного.

Отмечается, что в 12:00 (совпадает с мск) в Киеве также пройдет встреча Москальковой с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

«(На встрече) будут обсуждаться вопросы защиты прав граждан России на Украине и украинских граждан в России», — сообщили РИА Новости в секретариате.

Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют его в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Обвинения против журналиста строятся на основании его честной журналистской работы. Сегодня, 15 июля, в Киеве пройдет заседание суда по данному делу.

Читайте также: На Украине возможны выступления радикалов в связи с делом Вышинского