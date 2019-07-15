Москва, , 05:02 — REGNUM

В связи с назначенным на понедельник, 15 июля, рассмотрением в суде дела журналиста Кирилла Вышинского украинские националисты могут организовать провокации и попытаться оказать давление на суд. Об этом 14 июля заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, соответствующее обращение опубликовала ее пресс-служба.

«Мне стало известно об угрозах провокаций и попытках давления на судебные органы Украины со стороны радикально настроенных граждан», — цитирует источник сообщение омбудсмена.

Москалькова обратилась к конструктивно настроенной части гражданского общества с призывом не допустить обещанных радикалами провокаций и выступить «в поддержку справедливости и правды в отношении Кирилла».

Ранее в социальной сети Facebook появилась публичная переписка пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган с бывшим лидером экстремистской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрием Ярошем.

Сарган интересовалась у Яроша, что он думает о возможном освобождении Вышинского, «за которого можно было бы обменять не только 24 моряков, но и иных политзаключенных Кремля». В ответ Ярош посетовал на то, что «придется открывать в тылу огонь на поражение». Несмотря на то, что это плохой вариант, прибегнуть к нему придется, уверен Ярош.

Напомним, очередное заседание суда по делу журналиста Вышинского пройдет 15 июля. Его адвокат Андрей Доманский надеется, что мера пресечения в отношении его подзащитного будет изменена, и журналист будет выпущен на свободу.