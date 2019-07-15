Москва, , 09:08 — REGNUM

Украине надо обновить свое представление о европейских ценностях, заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, нужно действительно идти той дорогой, которая была намечена Киевом, общественниками, людьми и гражданским обществом — это дорога к европейским ценностям. Однако для этого требуется по-новому оценить понятие европейской цивилизации.

«Нужно обновить в сознании весь пласт правовой, весь пласт того, что составляет понятие европейской цивилизации, изучить его и двигаться вперед», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный переворот в Киеве в 2014 году произошел под лозунгом «Украина — это Европа!». Участники госпереворота обещали людям, что Украина станет частью Европы, что жизнь будет на уровне европейских стран. Однако в реальности в стране начался системный кризис, и ни НАТО, ни Евросоюз не планировали изначально принимать Украину.

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