Киев, , 11:04 — REGNUM

На Украине сегодня, 9 июля, обсуждают итоги саммита «Украина-ЕС», состоявшегося в Киеве накануне, передает корреспондент ИА REGNUM

Особенно эксперты обратили внимание на заявление Зеленского о том, что следующий саммит в таком формате может уже и не состояться, поскольку Украина к тому времени «станет неотъемлемой частью Европы».

«Это первый саммит для меня лично. Говорят, что новичкам везет, я и моя команда намерены действовать быстро и эффективно. Возможно, 22-ой саммит нам не понадобится, потому что Украина уже будет неотъемлемой частью Европы», — заявил Зеленский.

«Зеленский — это Ющенко-2. Такой же пустой болтун. Постоянно несет какой-то бред, вообще не фильтруя сказанное. Так, на встрече с Туском Зеленский сказал, что этот саммит Украина-ЕС может стать последним — поскольку за год Украина станет частью ЕС. Он вообще понимает, какой у него поток сознания?», — задается вопросом политолог Дмитрий Корнейчук.

Политолог Виталий Мартынюк в комментарии «Сегодня» отмечает, что в политическом смысле слова о перспективе членства Украины в ЕС прозвучали только из уст президента Украины.

«Ни один из руководителей ЕС даже никакого намека на это не дал», — подчеркивает эксперт.

ИА REGNUMотмечает, что саммиты «Украина-ЕС» традиционно проходят один-два раза в год, в зависимости от насыщенности повестки и политической ситуации. Таким образом, Зеленский по сути заявил, что Украина вступит в ЕС уже в следующем году.