Москва, , 03:00 — REGNUM

Наблюдательный полет над территорией Германии российские инспекторы проведут с 1 по 5 июля. Планируется также посетить один военные объект в Чехии, сообщает 1 июля газета вооруженных сил РФ «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет будет выполняться с аэродрома открытого неба Кёльн-Борн, его максимальная дальность составит 1300 км. Работа будет вестись на российском самолете наблюдения Ан30Б. Полет пройдет по согласованному заранее с немецкой стороной маршруту, контролировать порядок применения аппаратуры будут представители Германии.

Российская группа также намерена посетить военный объект на территории Чехии. Основанием для визита является Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Напомним, международный Договор по открытому небу призван установить режим открытого неба над территориями стран-участниц, что дает возможность совершать взаимные облеты территорий.