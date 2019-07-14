Брюссель, , 16:24 — REGNUM

Страны Европейского союза (ЕС) призвали сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Российскую Федерацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте Европейского совета заявлении.

«Мы (страны ЕС) глубоко обеспокоены развитием событий в связи с ДРСМД, который может закончиться 2 августа 2019 г., — говорится в сообщении. — … Мы настоятельно призываем РФ эффективно решать серьезные проблемы (связанные с созданием ракетной системы наземного базирования 9М729)».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон выходит из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года. Реагируя на соответствующий шаг руководства США российский лидер Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

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