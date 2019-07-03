Москва, , 15:18 — REGNUM

Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующий закон сегодня, 3 июля, подписал президент России Владимир Путин.

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Согласно тексту закона, опубликованного на официальном портале правовой информации, решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 26 июля был одобрен Советом Федерации. Как заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев, решение является адекватным подходом к режиму, действующему в области вооружения.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года. Позже президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг руководства США, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

Договор потеряет свою силу 2 августа 2019 года.

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