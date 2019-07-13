Лондон, , 19:57 — REGNUM

Власти Великобритании помогут освободить танкер Grace 1, если Тегеран даст определенные гарантии. Об этом написал министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на странице в соцсети Twitter.

«Пообщался с министром иностранных дел Ирана Зарифом (Мохаммад Джавад Зариф), провели конструктивный телефонный разговор, — написал Хант. — Я заверил его, что наша обеспокоенность заключалась не в происхождении нефти на танкере, а в пункте его назначения».

Министр иностранных дел Великобритании добавил, что если Лондон получит гарантии того, что судно не отправится в Сирию, Великобритания поспособствует его освобождению.

Как сообщало ИА REGNUM, на борт супертанкера Grace 1, перевозившего иранскую сырую нефть в Сирию, высадились британские морские пехотинцы в Гибралтаре 4 июля.

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