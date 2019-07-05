Тегеран, , 15:42 — REGNUM

Ирану следует задержать одно британское судно в случае, если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре иранский танкер. Об этом на своей странице в Twitter заявил секретарь совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи.

«Если Великобритания не отпустит иранский танкер, ответственные органы Ирана обязаны предпринять ответный шаг и задержать один британский танкер», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Гибралтаре британские морские пехотинцы высадились на борт супертанкера Grace 1, перевозившего иранскую сырую нефть в Сирию.

По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, это было предпринято по просьбе Соединенных Штатов и на основе «информации, позволяющей предполагать, что танкер Grace 1 нарушает санкции ЕС против Сирии».

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