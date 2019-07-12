Ашхабад, , 17:37 — REGNUM

Госорганы России и Туркмении вплотную занялись решением вопроса о выдаче туркменских паспортов граждан обеих стран, имеющих двойное гражданство. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет внешнеполитическое ведомство России.

По ее словам, «в настоящее время совместными усилиями, в координации с туркменскими партнерами решается вопрос документирования паспортами россиян-бипатридов».

«Действия осуществляются согласованно, в полном соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами России и Туркмении», — констатирует представитель российского МИДа.

ИА REGNUM напоминает, что по информации туркменских СМИ, в начале июля 2019 года миграционная служба Туркмении начала прием документов на выдачу загранпаспортов бипатридам, получившим гражданство России после июня 2003 года.

Отметим, что двойное гражданство между Туркменией и Россией было введено в 1993 году и отменено весной 2003 года.

Читайте также: «Россия для Туркмении — стратегический партнер»: президент Бердымухамедов